Как сэкономить на лечении. Ответы на самые популярные вопросы о полисе ОМС

Если вы заболели, у вас есть право лечиться и покупать лекарства со скидкой. Для этого необходимо быть застрахованным по программе обязательного медицинского страхования. Как это сделать и что дает этот статус, 24.kg узнало в Фонде ОМС.

1 Как кыргызстанец может узнать, застрахован он или нет? Для этого необходимо зайти на сайте ФОМС www.foms.kg в раздел «Статус ОМС», ввести ИНН и нажать на кнопку «Поиск».

2 Сколько в месяц платит застрахованный кыргызстанец? И сколько стоит полис? За застрахованного кыргызстанца, к примеру, работающего гражданина, взносы на ОМС ежемесячно отчисляет его работодатель в размере 2 процентов от суммы заработной платы. Из заработной платы работника на ОМС удержания не проводятся. За пенсионеров, лиц получающих социальное пособие, детей до 16 лет (если учащийся — до 18 лет), военнослужащих, зарегистрированных безработных, студентов очной формы обучения до 21 года страховые взносы на ОМС выплачиваются из Республиканского бюджета в размере 1,5 расчетных показателя, или 150 сомов на один год. Полис ОМС для незастрахованного гражданина КР на 12 календарных месяцев стоит 1 тысячу 286 сомов. Для иностранцев или лиц без гражданства — 15 тысяч 652 сома в год.

3 А можно оплатить взнос только за один месяц? Если, например, человеку надо госпитализироваться или получить какую-то льготную услугу? Нет. На один месяц полисы ОМС не выдаются. Иностранец может оплатить полис на полгода, его стоимость — 7 тысяч 826 сомов.

4 Имеет ли значение, в течение какого времени человек оплачивает отчисления в Фонд ОМС или покупает полис? Сказывается ли это на скидке? Нет. Длительность внесения страховых взносов не сказывается на размере скидки.

5 А действует ли полис ОМС в частных клиниках? Полис действует, если имеется договор частных клиник с ФОМС. Сегодня только с двумя частными организациями есть договор по стационарным услугам.

6 Какие льготы положены застрахованному гражданину и как ими воспользоваться? На амбулаторном уровне при наличии направления врача лабораторно-диагностические исследования, помимо базовых услуг, застрахованному гражданину оказываются бесплатно. Восстановительное и физиотерапевтическое лечение, лечение в дневном стационаре — со скидкой 50 процентов от стоимости по прейскуранту. При получении стационарного лечения застрахованные граждане вносят минимальный или средний уровень сооплаты в зависимости от статуса застрахованности и профиля заболевания (хирургический, терапевтический профиль).

7 Какой процент от операции покрывается страховкой? Может ли человек предварительно узнать установленную стоимость? Уровень сооплаты зависит от наличия прав на льготы, профиля заболевания, уровня организации здравоохранения. При оперативном лечении пациенты вносят сооплату в зависимости от статуса застрахованности: пенсионеры до 70 лет, лица, получающие социальные пособия — минимальный уровень сооплаты 430 сомов;

застрахованные граждане — средний уровень сооплаты 1 тысяча 90 сомов/1 тысяча 510 сомов;

незастрахованные граждане — максимальный уровень сооплаты 3 тысячи 440 сомов/3 тысячи 870 сомов. *через дробь показаны стационары районного, городского, областного уровня/республиканские стационары.

8 Что делать, если заставляют оплатить дополнительно какие-то медикаменты, анестезию? При стационарном лечении не допускается взимание дополнительной оплаты за проведение необходимых консультаций, лабораторных и диагностических исследований (за исключением дорогостоящих исследований и манипуляций). В случае дополнительной оплаты за наркоз, медикаменты, необходимо обращаться в администрацию стационара или звонить на горячую линию Фонда ОМС — 113 (звонок бесплатный).

9 Какие препараты можно купить со скидкой и как это возможно сделать? Имеется «Справочник лекарственных средств, подлежащих возмещению по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне», куда входят более 200 наименований лекарственных средств и три наименования изделий медицинского назначения. Льготные рецепты выписываются застрахованным гражданам, если они приписаны к семейному врачу, по месту жительства и при наличии показаний. Кроме того, льготные рецепты выписываются по Программе государственных гарантий по пяти социально значимым заболеваниям: бронхиальная астма, психические заболевания (аффективные расстройства, параноидная шизофрения), эпилепсия, онкологические заболевания терминальной стадии. Льготный рецепт выписывается семейным врачом. По льготной программе ПГГ рецепты могут быть выписаны также узкими специалистами (онколог, психиатр) при наличии показаний.

10 Купить лекарство со скидкой можно в любой аптеке? По льготным рецептам можно приобрести лекарства в тех аптеках, которые заключили договоры с территориальными управлениями Фонда ОМС. На текущий момент по договору работают 194 фармацевтические фирмы, в том числе 370 аптек и 689 аптечных пунктов.

11 Если человеку нужен препарат, которого нет в этом перечне, скидки не будет? В «Справочник лекарственных средств, подлежащих возмещению по Дополнительной программе ОМС и Программе государственных гарантий на амбулаторном уровне» входят лекарственные средства для лечения основных заболеваний, подлежащих лечению на амбулаторном уровне.

12 В чем разница между Программой госгарантий и Дополнительной программой? Программа государственных гарантий — это гарантированные объем, виды и условия предоставления медико-санитарной помощи гражданам в Кыргызской Республике, обеспечивающие реализацию их прав на получение медико-санитарной помощи в организациях здравоохранения. Дополнительная программа ОМС — это часть Программы государственных гарантий, которая направлена на льготное лекарственное обеспечение застрахованных граждан на амбулаторном уровне.

13 В каком случае могут отказать в выписке льготного рецепта или проведении услуги со скидкой? Если пациент не приписан к этому семейному врачу, является незастрахованным или же не состоит на учете по пяти социально значимым заболеваниям у семейного врача.