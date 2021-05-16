В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 160 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 427 пациентов, в больницах — 1 тысяча 733. В том числе 95 человек — в крайне тяжелом состоянии, 433 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 183 человек (или 68,2 процента) — оценивают как средней тяжести, только 22 человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 300 человек. В Бишкеке выписаны 192 человека, Оше — 3, Чуйской области — 74, Ошской — 2, Таласской — 2, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 9, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 93 тысячи 602 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.