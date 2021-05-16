В Кыргызстане за сутки выявили еще 224 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 150 случаев, Оше — 3, Чуйской области — 41, Ошской — 2, Нарынской — 6, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 2.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 100 тысяч 473 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.