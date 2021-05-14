COVID-19 в мире. Заразились более 160,8 миллиона, умерли более 3,3 миллиона

За двое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 122 тысячи 503 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 160 миллионов 825 тысяч 974 человека. Больше всего зараженных в США (32 миллиона 852 тысячи 543), Индии (23 миллиона 703 тысячи 665), Бразилии (15 миллионов 433 тысячи 989), Франции (5 миллионов 902 тысячи 343), Турции (5 миллионов 83 тысячи 996), России (4 миллиона 857 тысяч 303), Великобритании (4 миллиона 460 тысяч 405), Италии (4 миллиона 139 тысяч 160), Испании (3 миллиона 598 тысяч 452), Германии (3 миллиона 578 тысяч 125), Аргентине (3 миллиона 242 тысячи 103), Колумбии (3 миллиона 67 тысяч 879) и Польше (2 миллиона 845 тысяч 762).

Количество смертей от коронавируса достигло 3 миллионов 340 тысяч 152. За двое суток показатель вырос на 22 тысячи 99 человек. В том числе в США всего скончались 584 тысячи 478 человек, Бразилии — 430 тысяч 417, Индии — 258 тысяч 317, Мексике — 219 тысяч 901, Великобритании — 127 тысяч 912, Италии — 123 тысячи 745 и России — 112 тысяч 795.

В Кыргызстане зарегистрировали 99 тысяч 845 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 404 тысячи 348, Узбекистане — 95 тысяч 826, Таджикистане — 13 тысяч 308.