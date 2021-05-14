В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 195 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 427 пациентов, в больницах — 1 тысяча 768. В том числе 86 человек — в крайне тяжелом состоянии, 464 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 204 человек (или 68 процентов) — оценивают как средней тяжести, только 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 235 человек. В Бишкеке выписаны 166 человек, Оше — 4, Чуйской области — 45, Ошской — 4, Таласской — 3, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 3, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года выздоровели 92 тысячи 953 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.