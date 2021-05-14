09:45
USD 84.66
EUR 102.73
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксировано четыре летальных исхода, Чуйской и Иссык-Кульской областях — по одному.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 687 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193897/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 195 человек, 550 — в тяжелом состоянии
За сутки выявили 200 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 845
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 12 медработников
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 239 человек, 468 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
За сутки выявили 329 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 645
COVID-19. ВОЗ повысила степень опасности индийского штамма
На Эвересте появится антиковидная разделительная линия
ВОЗ предупреждает о росте детского ожирения из-за пандемии
Популярные новости
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; изменилась схема пограничного контроля В международном аэропорту «Манас» изменилась схема пограничного контроля
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об&nbsp;изъятом у&nbsp;Атамбаева оружии Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал об изъятом у Атамбаева оружии
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
14 мая, пятница
09:44
Ситуация на границе. Один из пострадавших направлен на лечение в Турцию Ситуация на границе. Один из пострадавших направлен на ...
09:35
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
09:33
В КР коронавирусом болеют 4 тысячи 195 человек, 550 — в тяжелом состоянии
09:28
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
09:25
За сутки выявили 200 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 99 845
13 мая, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 мая: местами дожди