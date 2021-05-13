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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Бывшего начальника управления физкультуры мэрии Бишкека приговорили к штрафу

Бывшего начальника управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека Даулета Досалиева, обвиняемого в присвоении денег, приговорили к штрафу в 300 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Задержан бывший начальник управления мэрии Бишкека Даулет Досалиев

Уточняется, что Даулет Досалиев внес в официальные документы заведомо ложные сведения. С апреля по декабрь 2019 года издан ряд приказов, согласно которым из бюджета столичного муниципалитета были выделены деньги для проведения учебно-тренировочных сборов команд города.

«Учебно-тренировочные сборы не были проведены. Мэрии Бишкека был причинен ущерб в размере 2 миллиона 534 тысячи сомов. В ходе следствия чиновник заключил договор о признании вины и восстановил ущерб. Всего у Даулета Досалиева 30 эпизодов по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог». К примеру, в 2019-м из бюджета муниципалитета были выделены 280 тысяч сомов для проведения учебно-тренировочных сборов команды по легкой атлетике. Однако Даулет Досалиев дал указание подчиненному, чтобы тот после получения денег передал их ему, сборы не были проведены. Точно так же не прошли сборы команды по тогуз-коргоолу и другим видам спорта», — рассказали редакции.

Напомним, Даулета Досалиева задержали в октябре 2020 года.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193880/
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