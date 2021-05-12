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Общество

Взрывы в Кабуле и Логаре. Садыр Жапаров выразил соболезнования главе Афганистана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выразил соболезнования главе Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани в связи с человеческими жертвами в результате терактов в городе Кабуле и провинции Логар.

«От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю свои глубочайшие соболезнования и слова сочувствия семьям и близким жертв бесчеловечных террористических атак в Кабуле и Логаре. Мы решительно осуждаем все террористические акты и виновных в преступлениях против человечности и мира. Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления, а также мира и процветания в Афганистане», — говорится в тексте.

В результате мощного взрыва, который прогремел 8 мая в столице Афганистана, погибло 58 человек. Пострадало по меньшей мере 150 человек. Заминированный автомобиль взорвался рядом со школой, множество учеников погибло и пострадало. В основном ранения получили девочки, которые учились во вторую смену.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193877/
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12 мая, среда
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