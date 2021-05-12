Исхак Масалиев обратился к генпрокурору по поводу ареста Жениша Молдокматова

Экс-депутат парламента Исхак Масалиев обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву по делу лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова.

В обращении Масалиева отмечается, что преступление, в котором обвиняют Молдокматова, было зарегистрировано в ЕРПП 10 октября 2020 года.

«Получается, что Жениша Молдокматова подозревают в совершении преступления против прежней власти. Молдокматов не захватывал здание ГКНБ, напротив, по моим сведениям, он вел с прежним руководством ГКНБ переговоры об освобождении Садыра Жапарова и других узников», — пояснил Исхак Масалиев.

Бывший нардеп считает, что уголовное дело по организации массовых беспорядков в октябре 2020 года необходимо прекратить. «Оно стало инструментом для преследования политических оппонентов», — сказал Исхак Масалиев.

Заключение под стражу Молдокматова можно расценивать как политическое преследование. Исхак Масалиев

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.