17:30
USD 84.74
EUR 103.06
RUB 1.14
Общество

Исхак Масалиев обратился к генпрокурору по поводу ареста Жениша Молдокматова

Экс-депутат парламента Исхак Масалиев обратился к генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву по делу лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова.

В обращении Масалиева отмечается, что преступление, в котором обвиняют Молдокматова, было зарегистрировано в ЕРПП 10 октября 2020 года.

«Получается, что Жениша Молдокматова подозревают в совершении преступления против прежней власти. Молдокматов не захватывал здание ГКНБ, напротив, по моим сведениям, он вел с прежним руководством ГКНБ переговоры об освобождении Садыра Жапарова и других узников», — пояснил Исхак Масалиев.

Бывший нардеп считает, что уголовное дело по организации массовых беспорядков в октябре 2020 года необходимо прекратить. «Оно стало инструментом для преследования политических оппонентов», — сказал Исхак Масалиев.

Заключение под стражу Молдокматова можно расценивать как политическое преследование.

Исхак Масалиев

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193815/
просмотров: 633
Версия для печати
Материалы по теме
Дело о беспорядках. Адвокат рассказал, в чем обвиняют Жениша Молдокматова
Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека
В Бишкеке митингуют сторонники лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова
Омурбек Текебаев назвал арест Жениша Молдокматова политическим гонением
Дело о беспорядках. В Бишкеке задержан Жениш Молдокматов
Жениша Молдокматова допросили по делу о беспорядках в октябре 2020 года
Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова вызвали на допрос в милицию
Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
В Жогорку Кенеше объяснили, почему до сих пор не работает база законопроектов
В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск
Популярные новости
Кыргызстанец о&nbsp;том, почему в&nbsp;Германии устроиться на&nbsp;работу проще, чем в&nbsp;России Кыргызстанец о том, почему в Германии устроиться на работу проще, чем в России
В&nbsp;Бишкеке парней оштрафовали на&nbsp;33&nbsp;тысячи сомов за&nbsp;распитие алкоголя В Бишкеке парней оштрафовали на 33 тысячи сомов за распитие алкоголя
Праздник на&nbsp;карантине. Как отмечать Орозо айт в&nbsp;условиях пандемии COVID-19 Праздник на карантине. Как отмечать Орозо айт в условиях пандемии COVID-19
Суд отменил приговор по&nbsp;делу брата Курманбека Бакиева Суд отменил приговор по делу брата Курманбека Бакиева
Бизнес
USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115 USAID укрепляет службу горячей линии акыйкатчи 115
Жительница Оша выиграла машину в&nbsp;лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто Жительница Оша выиграла машину в лотерее! Впереди еще один розыгрыш авто
Пользуйся картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;&laquo;РСК Банка&raquo; и&nbsp;выигрывай призы каждый месяц! Пользуйся картой «Элкарт» от «РСК Банка» и выигрывай призы каждый месяц!
+1&nbsp;000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview +1 000 сомов кешбэка ваши при покупке суперпрочных смартфонов Blackview
12 мая, среда
17:23
ДУМК осудило нападение на мусульман в мечети «Аль-Акса» в Иерусалиме ДУМК осудило нападение на мусульман в мечети «Аль-Акса»...
17:14
В Бишкеке убили двух женщин
17:02
Более тысячи многодетных матерей Кыргызстана получат ордена и медали
16:45
Исхак Масалиев обратился к генпрокурору по поводу ареста Жениша Молдокматова
16:41
Запасов золота на месторождении Кумтор может быть больше, считает депутат