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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. USAID передал оборудование для дистанционного обучения медработников

USAID передал Кыргызскому государственному медицинскому институту переподготовки и повышения квалификации имени Санжарбека Даниярова оборудование для дистанционного обучения. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, оно улучшит качество обучения по диагностике и лечению коронавирусной инфекции, а также увеличит охват специалистов, особенно из отдаленных регионов. В комплект входят мониторы, веб-камеры, телевизор, многофункциональный принтер, процессоры и другое. Общая стоимость трех комплектов составила более $20 тысяч.

Ректор института Рустам Курманов отметил, что благодаря развитию дистанционного обучения образовательный процесс стал более гибким. «Теперь получение знаний или повышение квалификации не требует физического присутствия медицинских специалистов в аудитории, курс обучения можно пройти, не отрываясь от основной работы», — заметил он.

Оборудование установлено и в южном филиале института в Оше, а также в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. На их базе проводятся дистанционные тренинги по профилактике, эпидемиологическому надзору, диагностике и лечению COVID-19.

В ведомстве добавили, что с начала пандемии USAID предоставил более $5 миллионов для содействия Кыргызстану в борьбе с эпидемией и ее последствиями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193793/
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