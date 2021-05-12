Большегрузы, направляющиеся в Таджикистан. Милиция показала содержимое

УВД Баткенской области распространило фотографии содержимого задержанных грузовиков с таджикистанскими номерами.

По данным милиции, в грузовом отсеке автомобилей были вещи, используемые в повседневной жизни.

На видео, распространяемом милицией, водитель говорит, что в грузовиках были стиральные машины, холодильник, пылесосы, веники, швейные машины, диваны. Все эти вещи — бывшие в употреблении.

Напомним, вчера местные жители остановили три большегрузные машины с таджикскими номерами в Баткене. Большегрузы сопровождала местная милиция. В регионе создана народная дружина из местных активистов, которые патрулируют приграничные трассы, чтобы не допустить ввоза товаров в Таджикистан.

Во время приграничного конфликта из сел Лейлекского района угнали на территорию Таджикистана семь большегрузных машин.