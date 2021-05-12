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Общество

Лилия Бурунчук: Важно соблюдать договоренности с инвесторами и работать по ним

Важно соблюдать договоренности с инвесторами и работать по ним, заявила сегодня на встрече с журналистами региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Лилия Бурунчук.

Она ответила на вопрос журналистов об инвестиционном климате в Кыргызстане и влиянии на него решений по Кумтору.

«Когда договоренности нарушаются, это отрицательный сигнал. Это ведет в тому, что инвесторы два-три раза подумают, инвестировать в Кыргызстан или нет. Если посмотреть на тенденцию инвестиций в развитие страны, то они падают. Борьба за инвесторов в регионе растет, и страны должны установить такие правила игры, которые будут стабильны и постоянны. Они должны давать гарантии, что инвестиции принесут результаты», — подчеркнула Лилия Бурунчук.

Она отметила, что на встрече с представителями Всемирного банка президент Садыр Жапаров говорил о главном приоритете — привлечении инвестиций в экономику.

«Мы надеемся увидеть создание более правового поля», — заключила Лилия Бурунчук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193763/
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