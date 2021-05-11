На внеплановые проверки жалуется коллектив Чуйского филиала «Кыргызтелекома»

Сотрудники Чуйского областного филиала ОАО «Кыргызтелеком» заявляют о давлении со стороны председателя правления компании Алтынбека Токторбаева. Об этом говорится в коллективном обращении работников.

По их словам, несмотря на то что финансовую деятельность филиала проверяли с 13 января по 1 февраля 2021 года, Алтынбек Токторбаев назначил еще одну внеплановую ревизию.

«Считаем, что он инициирует все проверки в своих личных интересах, а ревизионную комиссию использует как оружие давления. За последние четыре года в Чуйском филиале сменилось четыре гендиректора. Нынешний глава Самат Долдоев уже пятый руководитель. Он развивает учреждение. В период пандемии коронавируса, в июне 2020-го, уже проводилась внеплановая проверка, в результате чего уволили прошлого главу. Сегодня история повторяется. Все идет к увольнению Самата Долдоева», — отмечается в заявлении.

Свое обращение работники направили председателю Фонда по управлению государственным имуществом Мирлану Бакирову.