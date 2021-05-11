Соблюдение санитарных норм. Предприятия в Бишкеке оштрафовали на 18 тысяч сомов

В Бишкеке за две недели предприятия оштрафовали на 18 тысяч сомов. Об этом сообщили в Центре государственного санэпиднадзора столицы.

По его данным, для предотвращения угрозы возникновения и распространения коронавируса, обеспечения эпидемиологического благополучия населения специалисты ЦГСЭН, муниципальных администраций, УГТ (управление городского транспорта) и УПСМ проверяют объекты сферы транспортных услуг, промышленности и производства.

Это автотранспортные предприятия, компьютерные клубы, рынки строительных материалов и автозапчастей.

По итогам проверок за две недели вынесли постановления о наложении штрафов на 18 тысяч сомов.