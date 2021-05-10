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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. ГКНБ даст оценку действиям генерал-майора Таджикистана

Генерал-майор милиции Таджикистана Хуршед Изатулло Мухаммадзода был замечен во время приграничного конфликта в кыргызском селе Максат. Видео с участием правоохранителя было опубликовано на канале YouTube «Мой свободный Таджикистан».

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В Генеральной прокуратуре КР 24.kg сообщили, что действиям Хуршеда Изатулло Мухаммадзоды будет дана оценка.

«В настоящий момент возбуждено досудебное производство по статье «Преступления против мира». Следствие ведет ГКНБ. Действиям таджикского милиционера юридическая оценка будет дана в рамках этого уголовного дела», — заявили в надзорном органе.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193524/
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