Нашлась хозяйка лейлекского Хатико. Она поблагодарила нового владельца пса

Нашлась хозяйка лейлекского Хатико, которого в Бишкеке приютил заслуженный артист балета Досмат Садыркулов. Об этом сообщила зоозащитница Оксана Безбородова.

По ее словам, хозяйку собаки зовут Урпия, она поблагодарила зоозащитников и Досмата Садыркулова и попросила разрешения навестить пса, когда будет в Бишкеке. Женщина обрадовалась новости, что для Батыра (так назвали собаку) нашелся дом.

Отметим, в одном из разрушенных домов села Максат Лейлекского района Баткенской области после вторжения военных Таджикистана была найдена собака, ожидающая своего хозяина. Журналисты, обнаружившие ее, прозвали его лейлекским Хатико.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.