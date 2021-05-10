Фальсификаторы пользуются пробелами в истории ВОВ, чтобы переписать ее

Необходимо написать правдивую историю Великой Отечественной войны. Такое мнение на онлайн-конференции высказал кандидат исторических наук, доцент КНУ Нарынбек Алымкулов.

По его словам, фальсификаторы пользуются тем, что многие факты о войне недостаточно изучены, описаны или переданы в искаженной форме. В частности, люди знают о подвиге Алексея Матросова, но он был не первым, кто закрыл собой амбразуру вражеского дота, а 117-м.

«Или число погибших во время войны. Это очень болезненный вопрос и к тому же плохо изученный, в том числе и по республикам. Одиннадцать авторов в Кыргызстане дают разные данные. В книге «Эскеруу 1941-1945» 154 тысячи погибших», — отметил Нарынбек Алымкулов.

«Перед нами большая ответственность, и надо приложить большие усилия, чтобы ученые бывшего Союза собрались и заново написали правдивую историю войны. Как бы это ни было тяжело. Тогда уже фальсификаторы не смогут использовать такие пробелы», — добавил он.

Сопредседатель клуба региональных экспертов «Пикир» Игорь Шестаков заявил, что Великая Отечественная война становится поводом для многочисленных споров и прений. «Она становится темой информационных войн, бесконечных споров, какую ленточку надевать, кто внес больший вклад в Победу над фашистской Германией и так далее», — заметил он.

В то же время в школьном курсе истории изучению Великой Отечественной войны отведено всего несколько уроков.

Депутат Жогорку Кенеша Евгения Строкова добавила: часто звучат высказывания, что предки воевали за Россию. «Но люди забывают, что тогда была единая страна, все воевали за СССР», — сказала она.

По мнению нардепа, такие мнения сказываются на сегодняшних отношениях наших стран.

Эксперт по вопросам безопасности Таалайбек Джумадылов считает, что дискредитация истории войны хорошо финансируется США и их сателлитами в контексте сдерживания РФ. «Это делается для того, чтобы разложить дружбу, единство народов изнутри. И в определенном смысле им это удается. У нас есть отдельные люди, героизирующие туркестанский легион, басмачество. После событий на границе в конце апреля — начале мая наблюдается кампания по дискредитации ОДКБ, Евразийской интеграции», — добавил он.