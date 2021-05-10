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Общество

Центры семейной медицины и больницы сегодня не работают

Центры семейной медицины и стационары сегодня не работают. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, так как у организаций здравоохранения шестидневный график работы, то выходной день 10 мая сохраняется.

В Минздраве подчеркнули, что в стационарах работают дежурные бригады. «Граждане не останутся без медицинской помощи», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее правительство приняло решение, что вместо 10 мая кыргызстанцы отдохнут 30 августа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193450/
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