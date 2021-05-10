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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Эпидемия туберкулеза в СВО. Число заболевших достигло 33 человек

Число заболевших туберкулезом в Силах воздушной обороны достигло 33 человек. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекской противотуберкулезной больнице.

Уточняется, что из общего числа четырех пациентов выписали, они продолжают лечение в Военном госпитале.

«За два месяца туберкулез не рассасывается у людей. Курс лечения в основном составляет от шести до восьми месяцев. Все зависит от динамики выздоровления. В ближайшее время мы намерены выписать еще двоих пациентов», — заявили редакции.

Напомним, в феврале стало известно, что семь солдат зенитно-ракетной бригады Сил воздушной обороны заразились туберкулезом. Позже их число выросло. Известно, что первые заразившиеся поступили в Бишкекскую противотуберкулезную больницу в январе. По факту Военная прокуратура Бишкекского гарнизона возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193443/
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