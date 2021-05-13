В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 4 тысячи 239 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 2 тысячи 489 пациентов, в больницах — 1 тысяча 750. В том числе 82 человека — в крайне тяжелом состоянии, 468 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 187 человек (или 67,8 процента) — оценивают как средней тяжести, только 13 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 309 человек. В Бишкеке выписаны 176 человек, Оше — 3, Чуйской области — 86, Ошской — 9, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 24, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 92 тысячи 718 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.