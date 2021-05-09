Никто не забыт. В Чолпон-Ате отпраздновали День Победы

В городе Чолпон-Ате возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

За час до мероприятия на площади Победы начали устанавливать аппаратуру. Зазвучали песни военных лет. Стали подходить жители города с цветами.

Дети несли свои букеты, еще не понимая, куда и зачем. Когда они будут немного старше, родители расскажут о подвигах наших дедушек и бабушек.

Около 50 человек пришли на площадь почтить память павших. Тысячи вспомнили о героях дома.

По всей стране участников этой жестокой войны становится все меньше и меньше.

В Иссык-Кульском районе остался один ветеран, меньше 40 — тружеников тыла.

Подъехали участники праздничного автопробега: около 50 человек на 20 машинах. Они возложили венок к памятнику.

Инициативная группа организует подобные пробеги по маршруту Долинка (Кара-Ой) — Ананьево уже третий год. «Люди с радостью поддержали идею. Никого заставлять не надо. Мы помним о подвигах дедов, будем передавать эту память своим детям, а они — своим», — отметил один из организаторов автопробега.

Учащиеся школы имени Осмонова подготовили музыкально-поэтические номера. Некоторые не смогли сдержать слез. «Мы не были на той войне и знаем о ней из рассказов других, но слушая стихотворения, песни тех, кто был свидетелем страшных событий, представляешь эту мать, которая ждет сына с боя, а ей приносят похоронку, представляешь девушку, ждущую любимого, или парня, который надеется на скорую победу», — рассказала участница сегодняшнего парада.

Люди расходились, а рабочие продолжили реконструкцию центрального парка Чолпон-Аты.