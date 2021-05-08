20:52
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Общество

Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что поздравления с 76-й годовщиной Победы от лица милиции им выразила начальник пенсионного отдела МВД подполковник Лидия Кыдралиева.

«Милиционеры посетили участников войны Туркенакуна Бейшенбаева, Садыра Мамбетходжаева, Гульсун Койчуеву, Александра Павликова, Каима Исмаилова, тружеников тыла Чоюнбека Сагынбаева, Кудайбергена Чороева, вдов участников войны Динару Шакирову, Нину Ромашову, Кокон Сагынбаеву, Тамилу Барсукову, Дильнару. Жумалиеву, Айшу Момунжанову, Мисте Абдыкеримову. Глава пенсионного отдела пожелала им крепкого здоровья, долголетия и вручила конверты с денежной помощью, пакеты с продуктовыми наборами и необходимые лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы.


Отмечается, что учитывая нынешнюю обстановку с коронавирусной инфекцией, поздравление ветеранов организовали максимально безопасно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193402/
просмотров: 45
Версия для печати
Материалы по теме
День Победы. В Москве дипломаты навестили 96-летнего ветерана Ороза Мамыралиева
День Победы. В Минске почтили память Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева
Сотрудники ГКНБ навестили своего последнего из ныне живущих ветеранов войны
Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам стран СНГ с Днем Победы
В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской
Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке
В Бишкеке ветеранов поздравляют оркестры
Президент Казахстана не будет принимать участия в Параде Победы в Москве
В мэрии Бишкека сказали, почему город не украсили ко Дню Победы
«Бессмертный полк». Организаторы придумали необычный формат акции
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
20:48
Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественн...
20:00
В рамках чемпионата Кыргызстана играют «Кара-Балта» и «Дордой». Прямой эфир
19:16
На Иссык-Куле скончался мужчина, употреблявший аконит
18:58
МВД опровергает сообщения о депортации из Кыргызстана граждан Таджикистана
18:50
Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека