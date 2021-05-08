Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что поздравления с 76-й годовщиной Победы от лица милиции им выразила начальник пенсионного отдела МВД подполковник Лидия Кыдралиева.

«Милиционеры посетили участников войны Туркенакуна Бейшенбаева, Садыра Мамбетходжаева, Гульсун Койчуеву, Александра Павликова, Каима Исмаилова, тружеников тыла Чоюнбека Сагынбаева, Кудайбергена Чороева, вдов участников войны Динару Шакирову, Нину Ромашову, Кокон Сагынбаеву, Тамилу Барсукову, Дильнару. Жумалиеву, Айшу Момунжанову, Мисте Абдыкеримову. Глава пенсионного отдела пожелала им крепкого здоровья, долголетия и вручила конверты с денежной помощью, пакеты с продуктовыми наборами и необходимые лекарства», — говорится в сообщении пресс-службы.



Отмечается, что учитывая нынешнюю обстановку с коронавирусной инфекцией, поздравление ветеранов организовали максимально безопасно.