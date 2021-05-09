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Общество

Великая Отечественная в миниатюре. В Бишкеке состоялась уникальная выставка

В Бишкеке в Доме-музее Михаила Фрунзе 7-8 мая состоялась выставка военной техники, использовавшейся во Второй мировой войне. В экспозиции, посвященной 79-летию Победы, представили более 80 моделей, созданных руками участников Бишкекского клуба стендового моделизма. Танки, реактивные установки «Катюша», тягачи и самолеты и многое другое.

«Это работы из частных коллекций, собранные восемью участниками клуба, двое из которых дети 8 и 12 лет, а остальным от 30 до 50. В моделизме очень важно не только хорошо разбираться в истории, но и в инженерном деле — в конструкции и механизмах военной техники», — рассказал 24.kg руководитель клуба Леонид Мищенков.

По его словам, выставку удалось провести благодаря поддержке руководства дома-музея, которая выделила под экспозицию отдельное помещение.

«Основная задача — показать бишкекчанам не только историю Великой Отечественной войны, но и то, на чем воевали наши отцы, деды и прадеды. Ведь в Красной Армии была не только пехота. Кто-то воевал на танке, кто-то на тягаче, кто-то был артиллеристом, летчиком. В Москве на Параде Победы перед зрителями проходит колонной реально участвовавшая в сражениях техника, а у нас ее остались единицы. В Бишкеке ее просто не увидеть. Показана и немецкая техника, чтобы наглядно продемонстрировать, какого врага победил советский народ. Представлена и техника союзников», — отметил Мищенков.

Эта выставка для клуба стендового моделизма стала первой за последние три года.

«У нас был определенный перерыв, связанный, в том числе, и с последними социальными потрясениями в стране — коронавирусом и революцией. Можно сказать, что модельную деятельность мы начинаем с нуля. Благо музей Фрунзе идет нам навстречу. Возможно, выставки будут более регулярными. По крайней мере планы на осень у нас уже есть», — сказал руководитель клуба.

Он также отметил, что клуб увлеченных стендовым моделированием кыргызстанцев впервые собрался на заре 1990-х годов. В разное время в нем состояли от 10 до 30 участников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193400/
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