День Победы. В Минске почтили память Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева

В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Беларуси.

В мероприятии приняли участие глава и сотрудники дипмиссии КР в РБ, представители города, ветераны и школьники.

Фото посольства Кыргызстана в Минске. Митинг-реквием у памятника Герою Советского Союза Жумашу Асаналиеву

Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмек Ибраимов выразил слова глубокой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу и независимость наших народов.

«Памятник Жумашу Асаналиеву, герою-кыргызстанцу, установленный в столице Беларуси, является памятным символом дружбы и братства между народами Кыргызстана и Беларуси», — отметил посол.

«Образ Жумаша Асаналиева является для нас символом единения и сплоченности и примером настоящего патриотизма и любви к своей Родине», — сказал глава Октябрьского района Минска Алексей Мацевич.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражались, в том числе, более 375 тысяч кыргызстанцев. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 73 уроженца Кыргызстана удостоены высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза.

Одним из них был гвардии ефрейтор, пулеметчик Жумаш Асаналиев, именем которого названа одна из улиц Минска. Он погиб в боях за освобождение Беларуси. Успел принять участие в Курской битве, где получил боевой опыт и закалку. 24 июня 1944 года при форсировании Западной Двины он одним из первых переправился через реку и занял боевую позицию. В ходе боя Жумаш Асаналиев заменил вышедшего из строя командира и отражал непрерывные атаки противника. На следующий день погибли все его товарищи. Оставшись один, он продолжал вести бой, а когда закончились боеприпасы, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов.