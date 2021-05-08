19:01
USD 84.77
EUR 102.46
RUB 1.14
Общество

День Победы. В Минске почтили память Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева

В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Героя Советского Союза Жумаша Асаналиева. Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Беларуси.

В мероприятии приняли участие глава и сотрудники дипмиссии КР в РБ, представители города, ветераны и школьники.

посольства Кыргызстана в Минске
Фото посольства Кыргызстана в Минске. Митинг-реквием у памятника Герою Советского Союза Жумашу Асаналиеву

Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмек Ибраимов выразил слова глубокой благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли свободу и независимость наших народов.

«Памятник Жумашу Асаналиеву, герою-кыргызстанцу, установленный в столице Беларуси, является памятным символом дружбы и братства между народами Кыргызстана и Беларуси», — отметил посол.

«Образ Жумаша Асаналиева является для нас символом единения и сплоченности и примером настоящего патриотизма и любви к своей Родине», — сказал глава Октябрьского района Минска Алексей Мацевич.

Напомним, на фронтах Великой Отечественной войны сражались, в том числе, более 375 тысяч кыргызстанцев. За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистскими захватчиками, 73 уроженца Кыргызстана удостоены высшей награды Родины — звания Героя Советского Союза.

Одним из них был гвардии ефрейтор, пулеметчик Жумаш Асаналиев, именем которого названа одна из улиц Минска. Он погиб в боях за освобождение Беларуси. Успел принять участие в Курской битве, где получил боевой опыт и закалку. 24 июня 1944 года при форсировании Западной Двины он одним из первых переправился через реку и занял боевую позицию. В ходе боя Жумаш Асаналиев заменил вышедшего из строя командира и отражал непрерывные атаки противника. На следующий день погибли все его товарищи. Оставшись один, он продолжал вести бой, а когда закончились боеприпасы, последней гранатой взорвал себя и окруживших его фашистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193393/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
День Победы. В Москве дипломаты навестили 96-летнего ветерана Ороза Мымыралиева
Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам стран СНГ с Днем Победы
В Бишкеке ветеранов поздравили с Днем Победы плакатом с немецкой каской
Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке
В Бишкеке ветеранов поздравляют оркестры
Президент Казахстана не будет принимать участия в Параде Победы в Москве
В мэрии Бишкека сказали, почему город не украсили ко Дню Победы
«Бессмертный полк». Организаторы придумали необычный формат акции
В Бишкеке объявили онлайн-конкурс среди детей в честь Дня Победы
«Катюша» для ветерана. Воспитанники детсада Бишкека поздравили участника войны
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Помним и&nbsp;гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с&nbsp;Днем Победы Помним и гордимся! MegaCom поздравил ветеранов ВОВ с Днем Победы
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил ветеранов ВОВ «Бакай Банк» поздравил ветеранов ВОВ
14&nbsp;дней бесплатного контента в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline 14 дней бесплатного контента в онлайн-кинотеатре IVI для всех абонентов Beeline
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
8 мая, суббота
18:58
МВД опровергает сообщения о депортации из Кыргызстана граждан Таджикистана МВД опровергает сообщения о депортации из Кыргызстана г...
18:50
Дело о беспорядках. Жениша Молдокматова водворили в СИЗО-1 Бишкека
18:49
День Победы. В Москве дипломаты навестили 96-летнего ветерана Ороза Мымыралиева
18:28
Памятник воинам в Чолпон-Ате не отреставрировали ко Дню Победы
18:15
Садыра Жапарова просят помочь: книжный магазин «Раритет» под угрозой закрытия