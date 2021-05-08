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Общество

Вальс Победы. Президентский камерный оркестр дал праздничный концерт в Бишкеке

Президентский камерный оркестр «Манас» дал концерт в преддверии Дня Победы. В большом зале филармонии играли Дмитрия Шостаковича и пели военные песни. Память не померкнет никогда — утверждали музыканты своим исполнением, и с ними был согласен каждый присутствующий в зале. Потому что эмоции, которые дарил оркестр, были такими же сильными, как те, что испытали 76 лет назад наши деды и прадеды, видя развевающееся над Рейхстагом знамя Великой Победы.

Открыли концерт «Пять пьес для двух скрипок». По традиции в первом номере программы солировал сам маэстро Эрнис Асаналиев вместе с молодым коллегой Талантом Молдокановым. Оптимистичные и преисполненные надежды пьесы Дмитрия Шостаковича задали тон всему вечеру, подарив осознание, что грусть может быть очень светлой, а праздник даже со слезами на глазах остается праздником.

После настроение изменилось. Музыканты заиграли «Камерную симфонию». Суровая, трагедийная, тревожная, она знакома всем любителям музыки, как симфония памяти жертв фашизма и войны, хотя Шостакович никогда не писал произведение с таким названием.

И, конечно, звучали военные песни в исполнении солиста Оперного театра Глеба Кима, певцов Ырыскельды Осмонкулова и Жылдыз Осмоналиевой. И казалось, что не было этих 80 лет, снова холода, тревоги, в тесной печурке бьется огонь, а над головой летит клин журавлей, в которых превратились не вернувшиеся с поля боя солдаты.

Но потом — долгожданная победа, и закружились счастливые пары в праздничном вальсе. И это было наяву, а пример подал присутствующий на концерте посол Российской Федерации Николай Удовиченко.

Напомним, камерный оркестр «Манас» создан в 1999 году. Его основоположник — художественный руководитель и дирижер, скрипач, народный артист КР, лауреат международного конкурса, доцент Кыргызской национальной консерватории Эрнис Асаналиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193383/
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