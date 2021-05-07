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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Омбудсмен просит Валентину Чупик связаться с ним

Каких-либо ограничений на въезд и выезд граждан Таджикистана в аэропортах городов Бишкека и Оша нет. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена.

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Уточняется, что жалоб со стороны пассажиров из числа граждан Таджикистана также не поступало. Обстановка на территории аэропортов спокойная.

«Кроме того, с марта 2020 года и по настоящее время из-за пандемии коронавируса прямые и регулярные рейсы между Кыргызстаном и Таджикистаном не осуществляются, лишь при необходимости выполняются чартерные рейсы. Представители института омбудсмена КР связались с сотрудниками отдела внутренних дел на воздушном транспорте МВД КР в аэропорту «Манас», которые также подтвердили информацию о том, что каких-либо заявлений или жалоб со стороны пассажиров, в том числе граждан Таджикистана, к ним не поступало», — сообщили в аппарате омбудсмена.

Главный правозащитник Токон Мамытов обратился к Валентине Чупик с просьбой связаться лично с ним либо с сотрудниками отдела аппарата акыйкатчи и предоставить или поделиться контактами таджикистанцев, по отношению к которым применяли неадекватные меры.

«Закон о конфиденциальных данных граждан будет соблюден. По полученной от Валентины Чупик информации проведут объективную и всестороннюю работу, и в случае ее (информации) подтверждения институт омбудсмена направит в Погранслужбу ГКНБ КР и в кабинет министров соответствующие акты реагирования и рекомендации по соблюдению и защите прав человека, в том числе и иностранцев», — указывается в сообщении.

В институте омбудсмена просят правозащитницу не превращать в месть, переходящую в информационную войну, свою личную обиду на Погранслужбу ГКНБ КР за то, что в марте 2017 года она не прошла паспортный контроль в аэропорту «Манас». У Валентины Чупик отсутствовали соответствующие и необходимые документы.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193320/
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