15:30
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе $191 тысячу

Кыргызская диаспора в США собрала $191 тысячу для помощи пострадавшим жителям Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По ее данным, кыргызская диаспора в Америке продолжает активную работу по сбору финансовых средств. Уже собрано:

  • в Нью-Йорке — $22 тысячи;
  • в штате Огайо — $20 тысяч;
  • в Питтсбурге — $10 тысяч;
  • в Филадельфии — $20 тысяч;
  • в Чикаго — $119 тысяч.

По информации представителей диаспоры в США, в случае возникновения каких-либо вопросов или намерения оказать поддержку по сбору денег кыргызстанцы в Америке могут обращаться по следующим номерам:

  • Нью-Йорк — +13478521941 (Турат);
  • штат Огайо — +15132656251 (Алтынбек);
  • Питтсбург — +12135009408 (Басызбек);
  • Филадельфия — +12672126775 (Азиз);
  • Чикаго — +13126103018 (Кыял) и +12673335219 (Каныбек).

Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193277/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Семьи погибших военнослужащих получат компенсации в первую очередь
Детей из приграничных баткенских сел отправят в лагеря и санатории на Иссык-Куле
Младшая сестра убитой Мадины Рахматжановой лежит в БНИЦТиО с пулевым ранением
Как решить приграничную проблему Кыргызстана навсегда, рассказал Семен Уралов
МВД: Обстановка в приграничных селах в Баткенской области спокойная
Ситуация на границе. Пострадавшим доставлена 901 тонна гумпомощи
Ситуация на границе. По последним данным, разрушено и сожжено 136 жилых домов
В Баткенской области все еще находят неразорвавшиеся мины и боеприпасы
К миру и согласию призывает Ассамблея народа Кыргызстана
Ситуация на границе. Таджикистан официально подтвердил гибель 19 человек
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Онлайн-шествие &laquo;Бессмертный полк&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает инвестировать в&nbsp;улучшение качества связи Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
7 мая, пятница
15:13
Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе $191 тысячу Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе...
14:54
В селе Беловодском убили воспитанника психоневрологического интерната
14:48
Онлайн-шествие «Бессмертный полк» в приложении MEGA24
14:39
МДС: Закон о внешнем управлении приведет к многомиллиардным разбирательствам
14:22
В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт»