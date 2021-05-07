Кыргызстанцы в США собрали для пострадавших на границе $191 тысячу

Кыргызская диаспора в США собрала $191 тысячу для помощи пострадавшим жителям Баткенской области. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.
По ее данным, кыргызская диаспора в Америке продолжает активную работу по сбору финансовых средств. Уже собрано:
- в Нью-Йорке — $22 тысячи;
- в штате Огайо — $20 тысяч;
- в Питтсбурге — $10 тысяч;
- в Филадельфии — $20 тысяч;
- в Чикаго — $119 тысяч.
По информации представителей диаспоры в США, в случае возникновения каких-либо вопросов или намерения оказать поддержку по сбору денег кыргызстанцы в Америке могут обращаться по следующим номерам:
- Нью-Йорк —
+13478521941 (Турат); штат Огайо — +15132656251 (Алтынбек); Питтсбург — +12135009408 (Басызбек); Филадельфия — +12672126775 (Азиз); Чикаго — +13126103018 (Кыял) и +12673335219 (Каныбек).
Отметим, села Лейлекского района Максат, Арка-1, Арка-2, Достук, Жаштык были захвачены таджикскими военными 29 апреля. В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуированы из зоны инцидента.