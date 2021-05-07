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Общество

Неконтролируемая китайская ракета в эти выходные может упасть на Землю

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю. Об этом пишет Interfax.

Представитель Пентагона Майк Ховард сообщил, что ракета войдет в атмосферу с 8 по 10 мая.

«Точное место входа ракеты в атмосферу может быть определено только за несколько часов. Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть», — сказал он.

Отмечается, что ракета движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч километров в час).

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал карту, на которой отмечена область возможного падения второй ступени китайской тяжелой ракеты-носителя Long March 5B.

Область, отмеченная на карте желтым цветом, полностью захватывает экваториальную и тропическую зоны планеты, включая территории США, Австралии, южную часть Евразии, в том числе Кыргызстан, всю Африку и практически полностью Южную Америку.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью тяжелой ракеты-носителя Long March 5B массой 22 тонны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193271/
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