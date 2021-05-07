09:20
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему

В Бишкеке опечатан магазин спортивной одежды Gergert Sport. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Читайте по теме
Gergert Sport нанес ущерб бюджету в 21 миллион сомов. Но магазин скоро откроют

Известно, что магазин опечатан в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой МВД по факту мошенничества. 

В пресс-службе ведомства информацию подтвердили. Уточняется, что в МВД с заявлением обратился иностранный гражданин Б.Д. Он просил принять меры в отношении гражданина Г.В.

«Последний, со слов заявителя, вошел в его доверие и с 2016 по 2019 год получил товар на крупную сумму. Г.В. предложил реализовать товар в магазине на территории Кыргызстана. Гражданин обещал потерпевшему, что он будет ежемесячно получать свои дивиденды в размере 12 процентов годовых от вложенных средств, но не соблюдает договоренность уже больше года. 17 марта факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР», — проинформировали в МВД.

В ведомстве подтвердили, что во всех помещениях спортивного магазина был произведен обыск для изъятия бухгалтерских, учредительных и других документов, договоров и отчетностей.

«Магазин опечатан для проведения дополнительных следственных действий», — сообщили в МВД.

Отметим, что до руководства магазина редакции не удалось дозвониться. На сайте и официальных страницах в социальных сетях указано, что Gergert Sport и кафетерий Caffe Vergnano 1882 закрыты на неопределенный срок.

Напомним, в марте магазин спортивной одежды Gergert Sport опечатала Финансовая полиция. По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования. Ущерб государству насчитывался в 21 миллион сомов. Позже магазин открылся, но ненадолго. Известно, что сейчас это дело на стадии расследования в следственной службе МВД. Досудебное производство ведется по статье «Сокрытие от таможенных платежей в особо крупных размерах» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193157/
просмотров: 1100
Версия для печати
Материалы по теме
Сытый голодного не разумеет, или О бедном чиновнике замолвите слово
Страдает репутация страны. Бизнес-омбудсмен о давлении на предпринимателей
Дело экс-вице-мэра. Суд признал незаконным обыск в кабинете сотрудника ГКНБ
Обыск в доме адвоката. Военная прокуратура начала досудебное производство
Ввести ответственность за помехи для работы бизнеса предлагают в МДС
На Иссык-Куле прокуратура провела 23 проверки по защите прав предпринимателей
В офисе Жениша Молдокматова, выступающего против Конституции, провели обыск
Задержание Тилекмата Куренова. В доме активиста провели обыск
Вами прикрываются. Открытое обращение Чолпон Джакуповой к Садыру Жапарову
Закошмаренный локомотив экономики. Как президенты обещали защищать бизнес
Популярные новости
Кыргызов в&nbsp;Жерге-Тальском районе депортируют из&nbsp;Таджикистана Кыргызов в Жерге-Тальском районе депортируют из Таджикистана
Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам Баткенская трагедия. Как таджикские дети помогли своим кыргызским одноклассникам
На&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов меньше. Врачи получили &laquo;повышенную&raquo; зарплату за&nbsp;апрель На 5 тысяч сомов меньше. Врачи получили «повышенную» зарплату за апрель
Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по&nbsp;помощи Баткену Райымбека Матраимова предлагают назначить главой дирекции по помощи Баткену
Бизнес
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
Индия и&nbsp;Франция подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве по&nbsp;проекту &laquo;Гаганьян&raquo; Индия и Франция подписали соглашение о сотрудничестве по проекту «Гаганьян»
Сотрудники &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром нефти Азии&raquo; поздравили ветеранов ВОВ Сотрудники «Газпром Кыргызстан» и «Газпром нефти Азии» поздравили ветеранов ВОВ
Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Для всех выпускников страны! Подготовьтесь к ОРТ в приложении «Мой О!»
7 мая, пятница
09:01
Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям об ученых Надо поддержать. Депутаты парламента напоминают властям...
08:46
В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему
08:29
Морковь, орехи и рис. В Россию из Кыргызстана пытались незаконно ввезти продукты
08:16
83 тысячи 500 льготных рецептов были выписаны в 2020 году
08:01
Делимитация границ. Камчыбек Ташиев объяснил договоренности с Таджикистаном
6 мая, четверг
23:32
Бишкекские школы проверяют на соответствие пожарной безопасности
23:04
В жилмассиве «Ак-Босого» Бишкека построят новую школу
22:59
Похищение в Лебединовке. Родня парня заявила, что девушка уехала добровольно
22:41
За четыре месяца сотрудники УПСМ вернули родителям 27 потерявшихся детей