В Бишкеке опечатан магазин Gergert Sport. В МВД объяснили почему

В Бишкеке опечатан магазин спортивной одежды Gergert Sport. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Известно, что магазин опечатан в рамках уголовного дела, возбужденного следственной службой МВД по факту мошенничества.

В пресс-службе ведомства информацию подтвердили. Уточняется, что в МВД с заявлением обратился иностранный гражданин Б.Д. Он просил принять меры в отношении гражданина Г.В.

«Последний, со слов заявителя, вошел в его доверие и с 2016 по 2019 год получил товар на крупную сумму. Г.В. предложил реализовать товар в магазине на территории Кыргызстана. Гражданин обещал потерпевшему, что он будет ежемесячно получать свои дивиденды в размере 12 процентов годовых от вложенных средств, но не соблюдает договоренность уже больше года. 17 марта факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК КР», — проинформировали в МВД.

В ведомстве подтвердили, что во всех помещениях спортивного магазина был произведен обыск для изъятия бухгалтерских, учредительных и других документов, договоров и отчетностей.

«Магазин опечатан для проведения дополнительных следственных действий», — сообщили в МВД.

Отметим, что до руководства магазина редакции не удалось дозвониться. На сайте и официальных страницах в социальных сетях указано, что Gergert Sport и кафетерий Caffe Vergnano 1882 закрыты на неопределенный срок.

Напомним, в марте магазин спортивной одежды Gergert Sport опечатала Финансовая полиция. По версии следствия, товары на имя Gergert Sport приобретали в Европе, но таможенные декларации переделывались по пути следования. Ущерб государству насчитывался в 21 миллион сомов. Позже магазин открылся, но ненадолго. Известно, что сейчас это дело на стадии расследования в следственной службе МВД. Досудебное производство ведется по статье «Сокрытие от таможенных платежей в особо крупных размерах» УК КР.