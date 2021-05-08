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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 мая облачно, после обеда дожди. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 14 часов 22 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 20.15. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У кого намечается той

Эркен Акрамов

Родился 8 мая 1940 года во Фрунзе. Мастер спорта СССР по велосипедному спорту, заслуженный тренер, заслуженный деятель культуры КР.

Женишбек Асанкулов

Родился 8 мая 1980 года в Кара-Куле Джалал-Абадской области. Руководитель аппарата кабинета министров.

Памятные даты

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда

из интернета
Фото из интернета

Кыргызстан стал членом Международного валютного фонда 8 мая 1992 года с первоначальной квотой 43 миллиона СДР (около $59 миллионов).

Кыргызская Республика приняла обязательства в рамках статьи VIII статей cоглашения МВФ в марте 1995-го. КР взяла на себя обязательства воздерживаться от установления ограничений на обменный курс при осуществлении платежей и переводов по текущим международным операциям, или установления дискриминационных валютных режимов, или практики множественных валютных курсов без одобрения МВФ.

В Бишкеке открыт памятник блокадникам Ленинграда

24.kg
Фото 24.kg

В 2012 году в парке Победы имени Даира Асанова открыт памятник блокадникам Ленинграда.

Под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы. Мемориальный комплекс посвящен жертвам блокады Ленинграда и кыргызстанцам, принявшим в свои семьи детей-ленинградцев, эвакуированных в 1942-м.

В Кыргызстан эвакуировали более 16 тысяч ленинградцев, среди которых 3,5 тысячи детей.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Николай Глотов

из интернета
Фото из интернета

Родился 8 мая 1923 года в селе Ананьево Иссык-Кульского района. В Красную Армию призван 8 сентября 1941-го Иссык-Кульским военкоматом.

За храбрость и умелые действия Николай Глотов награжден орденами Красной Звезды, Славы трех степеней и медалью «За отвагу». Ордена Славы I степени удостоен указом Президиума Верховного Совета от 24 марта 1945 года за успешные боевые действия на латвийской земле в районе Приекуле.

Полный кавалер ордена Славы, гвардии старшина Николай Глотов продолжал сражаться на территории Германии, участвовал в штурме Кенигсберга, закончил войну на Земландском полуострове.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родилась режиссер Лиля Турусбекова

из интернета
Фото из интернета

Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР родилась 8 мая 1933 года во Фрунзе в семье писателя и поэта Жусупа Турусбекова. После окончания средней школы в 1951-м поступила на режиссерский факультет ВГИКа.

Она сняла и смонтировала два номера киножурнала «Советская Киргизия».

В 1956 году выпустила свой первый киноочерк «Серебряная вода», посвященный металлургам Кадамджая. Вторая лента «Они родились на Тянь-Шане» (1957) рассказывала о достижениях в хозяйстве и культуре республики за 40 лет советской власти.

В 1967-м сняла полнометражную киноленту «Вслед за весной». В 1974 году к 50-летию Компартии Киргизии и Киргизской ССР создала полнометражный фильм «Советский Киргизстан».

Умерла 7 января 2001-го.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», Музее ИЗО, галерее «Дубовый парк»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет драму «Эсимде».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193106/
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