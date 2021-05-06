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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

К миру и согласию призывает Ассамблея народа Кыргызстана

Ассамблея народа Кыргызстана ежедневно работает над сохранением межэтнического согласия в стране. Об этом 24.kg сообщила зампредседателя Зухра Шидакова.

По ее словам, никто не остался равнодушным к баткенской трагедии. «Все диаспоры начали помогать. Мы уже отправили около 75 тонн гуманитарной помощи примерно на 5,5 миллиона сомов. Сегодня грузим школьные принадлежности (парты, шкафы, стулья), чтобы восстановить сгоревшую школу. Первая задача сегодня — обустроить пострадавших до зимы», — сказала Зухра Шидакова.

Она выразила соболезнования родным и близким погибших, а раненым пожелала скорейшего выздоровления.

В АНК призывают граждан Кыргызстана к миру, дружбе и толерантности.

В приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193101/
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