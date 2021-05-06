Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Абдирашит Ташбалтаев назначен заместителем полпреда в Баткенской области; Подробнее

— Кутпидин Шакиров назначен акимом Кадамджайского района; Подробнее

— Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района; Подробнее

— Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем правительства; Подробнее

— Эрлан Сапарбаев освобожден от должности заместителя полпреда; Подробнее

— Абдыманап Жакбаров освобожден от должности первого заместителя акима; Подробнее

— Баймурат Бекмуратов освобожден от должности акима Лейлекского района; Подробнее

— Акылбек Орозов освобожден от должности акима Баткенского района; Подробнее

— Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра. Подробнее

Пресс-служба президента: Подписаны казы, распоряжения:

— назначены члены кабинета министров; Подробнее

— Азамат Дыйканбаев назначен заместителем председателя кабинета министров; Подробнее

— Жылдыз Бакашова назначена заместителем председателя кабинета министров; Подробнее

— Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров; Подробнее

— Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров; Подробнее

— Улукбек Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики; Подробнее

— о кабинете министров Кыргызской Республики; Подробнее

— Алмаз Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах; Подробнее

— о первоочередных мерах по восстановлению и приграничных сел Баткенской области; Подробнее

— Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызской Республики. Подробнее

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