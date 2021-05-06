Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:
— Абдирашит Ташбалтаев назначен заместителем полпреда в Баткенской области; Подробнее
— Кутпидин Шакиров назначен акимом Кадамджайского района; Подробнее
— Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенского района; Подробнее
— Абдикарим Алимбаев назначен полномочным представителем правительства; Подробнее
— Эрлан Сапарбаев освобожден от должности заместителя полпреда; Подробнее
— Абдыманап Жакбаров освобожден от должности первого заместителя акима; Подробнее
— Баймурат Бекмуратов освобожден от должности акима Лейлекского района; Подробнее
— Акылбек Орозов освобожден от должности акима Баткенского района; Подробнее
— Арзыбек Бурканов освобожден от должности советника премьер-министра. Подробнее
Пресс-служба президента: Подписаны казы, распоряжения:
— назначены члены кабинета министров; Подробнее
— Азамат Дыйканбаев назначен заместителем председателя кабинета министров; Подробнее
— Жылдыз Бакашова назначена заместителем председателя кабинета министров; Подробнее
— Улукбек Кармышаков назначен заместителем председателя кабинета министров; Подробнее
— Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабинета министров; Подробнее
— Улукбек Марипов назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики; Подробнее
— о кабинете министров Кыргызской Республики; Подробнее
— Алмаз Ибрагимов назначен советником президента на общественных началах; Подробнее
— о первоочередных мерах по восстановлению и приграничных сел Баткенской области; Подробнее
— Садыр Жапаров подписал новую Конституцию Кыргызской Республики. Подробнее
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