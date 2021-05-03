10:31
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане перестал работать Facebook

Пользователи Facebook из зоны kg сообщают о том, что социальная сеть перестала работать на их компьютерах. Сбои наблюдаются сегодня с утра.

При попытке открыть соцсеть с браузера в компьютере сообщается, что не удается получить доступ к сайту. При этом с мобильных телефонов приложение Facebook открывается.

из интернета
Фото из интернета. Соцсеть Facebook перестала открываться с компьютеров кыргызстанцев

Такая же ситуация и с мессенджером WhatsApp. Его вебверсия тоже не открывается, а мобильное приложение работает.

Причина сбоя пока неизвестна. Интернет-провайдеры не дают никаких комментариев.

Остальные социальные сети и сайты как в зоне kg, так и за ее пределами работают без нареканий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192638/
просмотров: 1548
Версия для печати
Популярные новости
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Нужно&nbsp;ли передислоцировать Государственную пограничную службу на&nbsp;юг? Опрос Нужно ли передислоцировать Государственную пограничную службу на юг? Опрос
Бизнес
На&nbsp;79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович На 79-м году жизни скончался Рыскулов Тэтэн Рыскулович
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
3 мая, понедельник
10:28
Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA Уроженец Кыргызстана Дмитрий Бивол защитил титул чемпио...
10:09
Власти должны быть прозрачными и подотчетными. Обращение медиасообщества
10:04
В Кыргызстане перестал работать Facebook
10:02
Продажа радиочастот. Сотрудник ГКНБ признан виновным в коррупции
09:48
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 89 нарушений Правил дорожного движения