В Кыргызстане перестал работать Facebook

Пользователи Facebook из зоны kg сообщают о том, что социальная сеть перестала работать на их компьютерах. Сбои наблюдаются сегодня с утра.

При попытке открыть соцсеть с браузера в компьютере сообщается, что не удается получить доступ к сайту. При этом с мобильных телефонов приложение Facebook открывается.

Фото из интернета. Соцсеть Facebook перестала открываться с компьютеров кыргызстанцев

Такая же ситуация и с мессенджером WhatsApp. Его вебверсия тоже не открывается, а мобильное приложение работает.

Причина сбоя пока неизвестна. Интернет-провайдеры не дают никаких комментариев.

Остальные социальные сети и сайты как в зоне kg, так и за ее пределами работают без нареканий.