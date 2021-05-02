До слез. Дети несут деньги из копилок в помощь баткенцам

В Бишкеке идет сбор гуманитарной помощи жителям Баткенской области. На одну из точек сбора пришли две девочки. Они рассказали, что принесли свою копилку с деньгами для того, чтобы отдать их баткенцам.
На канале «Сейчас.kg» опубликовано трогательное видео.
Пользователь Twitter Бакай также поделился фото, как его дети отдали деньги из копилки в помощь баткенцам.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.