До слез. Дети несут деньги из копилок в помощь баткенцам

В Бишкеке идет сбор гуманитарной помощи жителям Баткенской области. На одну из точек сбора пришли две девочки. Они рассказали, что принесли свою копилку с деньгами для того, чтобы отдать их баткенцам.

На канале «Сейчас.kg» опубликовано трогательное видео.

Пользователь Twitter Бакай также поделился фото, как его дети отдали деньги из копилки в помощь баткенцам.

Балдарым копилкасын ачып акчаны Баткенге жиберебиз деди. pic.twitter.com/GT9TkSAiyK — Sir (@SirBakai) May 2, 2021

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.