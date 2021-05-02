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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

До слез. Дети несут деньги из копилок в помощь баткенцам

В Бишкеке идет сбор гуманитарной помощи жителям Баткенской области. На одну из точек сбора пришли две девочки. Они рассказали, что принесли свою копилку с деньгами для того, чтобы отдать их баткенцам.

На канале «Сейчас.kg» опубликовано трогательное видео.

Пользователь Twitter Бакай также поделился фото, как его дети отдали деньги из копилки в помощь баткенцам.


Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192612/
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