Заместители глав МВД Кыргызстана и Таджикистана встретились в селе Интернационал

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков встретился с замглавы МВД Таджикистана Нозимом Иброхимзодой в селе Интернационал Лейлекского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсуждены вопросы о стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведении общественного порядка в приграничных селах, недопущении различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне. Кроме того, стороны обсудили возможность организации патрулей из состава кыргызской и таджикской милиции, защиты прав и безопасности каждого гражданина.

«По итогам достигнуты договоренности по обеспечению безопасности граждан, стороны смогли прийти к согласию по стабилизации ситуации. Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будет находиться под контролем Суйуна Омурзакова и Нозима Иброхимзоды. Стороны договорились о недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка. Сейчас в Лейлекском районе Баткенской области принимаются все меры по полной стабилизации обстановки и поддержанию общественного порядка», — говорится в сообщении.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.