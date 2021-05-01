16:09
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Заместители глав МВД Кыргызстана и Таджикистана встретились в селе Интернационал

Фото пресс-службы МВД. Встреча Суйуна Омурзакова и Нозима Имброхимзоды

Заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков встретился с замглавы МВД Таджикистана Нозимом Иброхимзодой в селе Интернационал Лейлекского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Обсуждены вопросы о стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведении общественного порядка в приграничных селах, недопущении различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне. Кроме того, стороны обсудили возможность организации патрулей из состава кыргызской и таджикской милиции, защиты прав и безопасности каждого гражданина.

«По итогам достигнуты договоренности по обеспечению безопасности граждан, стороны смогли прийти к согласию по стабилизации ситуации. Деятельность силовых структур Лейлекского района Баткенской области и Согдийской области полностью будет находиться под контролем Суйуна Омурзакова и Нозима Иброхимзоды. Стороны договорились о недопущении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка. Сейчас в Лейлекском районе Баткенской области принимаются все меры по полной стабилизации обстановки и поддержанию общественного порядка», — говорится в сообщении.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192493/
просмотров: 1146
Версия для печати
Материалы по теме
Ситуация на границе. Это спланированная атака Таджикистана: убедитесь сами
Ситуация на границе. Об ошибках, которые могут быть роковыми — Тамерлан Ибраимов
Ситуация на границе. Замглавы МВД встретился с жителями приграничных сел
Ситуация на границе. На территории Таджикистана передвигается военная техника
Ситуация на границе. Дорога Ош — Исфана вновь перекрыта со стороны Таджикистана
После инцидента на границе в Чуйской области в дома жителей кидали камнями
Ситуация на границе. В селе Максат ночью снова вспыхнул пожар — местные жители
Ситуация на границе. Мэрия Бишкека отправила в Баткен более 100 тонн продуктов
Ситуация на границе. Ночь прошла спокойно, выстрелов не зафиксировано
Отряд бойцов Внутренних войск МВД четыре часа удерживал «Головной»
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
16:04
Ситуация на границе. Это спланированная атака Таджикистана: убедитесь сами Ситуация на границе. Это спланированная атака Таджикист...
16:00
Армия, МЧС, Баткен. Путь, пройденный бишкекским спасателем Нурбеком Аильчиновым
15:58
Ситуация на границе. Число митингующих у Дома правительства увеличилось до 500
15:49
Заместители глав МВД Кыргызстана и Таджикистана встретились в селе Интернационал
15:42
Ситуация на границе. Минздрав озвучил фамилии погибших (список)