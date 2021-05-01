14:16
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.13
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек

В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались восемь человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зафиксированы пять летальных исходов, в Чуйской области — два, Иссык-Кульской — один.

С марта 2020 года в республике скончались 1 тысяча 612 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192432/
просмотров: 603
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 688 человек, 434 — в тяжелом состоянии
За сутки выявили 477 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 95 752
Третья волна COVID-19. Школы и детсады Каракола перешли на дистанционку
Третья волна COVID-19. Как защитить себя от заражения новыми штаммами
Для зараженных COVID-19 свободны 203 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 150,1 миллиона, умерли более 3,1 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились шесть медработников
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 489 человек, 430 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Бишкеку 143&nbsp;года. Насколько хорошо вы&nbsp;знаете столицу Кыргызстана Бишкеку 143 года. Насколько хорошо вы знаете столицу Кыргызстана
Пишпек&nbsp;&mdash; Фрунзе&nbsp;&mdash; Бишкек. История столицы в&nbsp;фотографиях Пишпек — Фрунзе — Бишкек. История столицы в фотографиях
Инцидент на&nbsp;границе: почему он&nbsp;начался и&nbsp;что послужило причиной Инцидент на границе: почему он начался и что послужило причиной
Бизнес
MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227 MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227
Копите на&nbsp;мечту с&nbsp;депозитами &laquo;Бакай Банка&raquo;: понятный обзор вкладов Копите на мечту с депозитами «Бакай Банка»: понятный обзор вкладов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
1 мая, суббота
14:11
Ситуация на границе. Об ошибках, которые могут быть роковыми — Тамерлан Ибраимов Ситуация на границе. Об ошибках, которые могут быть рок...
14:04
Ситуация на границе. Медиков среди раненых нет
14:03
Ситуация на границе. Садыр Жапаров навестил пострадавших, находящихся в БНИЦТиО
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 1 мая. Сколько денег семья тратит на еду
13:50
Ситуация на границе. Число эвакуированных составляет 27 тысяч 358 человек