В Кыргызстане за сутки выявили еще 477 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 255 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 155, Ошской — 3, Таласской — 5, Нарынской — 9, Иссык-Кульской — 28, Джалал-Абадской — 14.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 95 тысяч 752 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.