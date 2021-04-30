В социальных сетях опубликовали фотографию запроса Минобороны о предоставлении сведений по военнообязанным в запасе.
В документе за подписью начальника Главного организационно-мобилизационного управления Главного штаба Т.Шаршеева требуется предоставить сведения в связи со сложившейся обстановкой в Баткенской области.
В пресс-службе Минобороны 24.kg сообщили, что работа с военными комиссариатами по сбору сведений производится периодически и в плановом порядке.
«Эта телеграмма является служебным документом для внутреннего использования и не является основанием для мобилизации», — заявили в Минобороны.
Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.
За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.
Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.