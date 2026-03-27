18:51
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Власть

В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов

Первый заместитель министра обороны Кыргызстана генерал-майор Талайбек Шаршеев провел проверку войсковых частей и военных комиссариатов Ошского гарнизона Юго-Западного оперативного командования Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны.

В ходе инспекции оценены состояние боевой и мобилизационной готовности подразделений, уровень подготовки личного состава, а также организация военной службы.

По данным Минобороны, подобные проверки направлены на повышение готовности армии и совершенствование системы управления войсками.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367811/
просмотров: 195
Версия для печати
Популярные новости
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
С&nbsp;1&nbsp;апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана С 1 апреля повысят зарплату всем бюджетникам Кыргызстана
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Бизнес
В&nbsp;MBANK можно вернуть до&nbsp;2&nbsp;процентов при досрочном погашении рассрочки В MBANK можно вернуть до 2 процентов при досрочном погашении рассрочки
MEGA дарит 30&nbsp;ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay MEGA дарит 30 ГБ интернета при подключении eSIM через MegaPay
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
27 марта, пятница
18:45
Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом лиги АСА Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным...
18:38
Штормовое предупреждение. В горных районах КР возможны лавины и снежные заносы
18:23
В Ошском гарнизоне проверили боеготовность войск и военкоматов
18:01
Музыкант группы «Город 312» Мария Притула стала вице-чемпионкой России по танцам
17:57
Бакыт Кадыров назначен генконсулом Кыргызстана в Анталье