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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Из конфликтной зоны эвакуировали уже более 10 тысяч человек

На 16.30 из Лейлекского и Баткенского районов эвакуированы 10 тысяч 215 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Жителей сел Ак-Сай, Кызыл-Жол и Кевит эвакуировали в безопасные места. Для этого задействовали 13 единиц спецтехники и 156 сотрудников МЧС. Привлечены 60 спринтеров из районной службы Гражданской защиты.

Из Баткенского района эвакуировали 1 тысячу 409 человек в гостиницы и школы Баткена. Из Лейлекского района — 159 человек в школы-интернаты Исфаны, а 8 тысяч 647 человек размещены в домах родственников.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192362/
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