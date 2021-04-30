Ситуация на границе. Из конфликтной зоны эвакуировали уже более 10 тысяч человек

На 16.30 из Лейлекского и Баткенского районов эвакуированы 10 тысяч 215 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Жителей сел Ак-Сай, Кызыл-Жол и Кевит эвакуировали в безопасные места. Для этого задействовали 13 единиц спецтехники и 156 сотрудников МЧС. Привлечены 60 спринтеров из районной службы Гражданской защиты.

Из Баткенского района эвакуировали 1 тысячу 409 человек в гостиницы и школы Баткена. Из Лейлекского района — 159 человек в школы-интернаты Исфаны, а 8 тысяч 647 человек размещены в домах родственников.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.