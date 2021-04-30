Ситуация на границе. Мэрия Оша вместе с бизнесменами передала гумпощь баткенцам

Мэрия Оша вместе с предпринимателями передала в Баткенскую область гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

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Уточняется, что мэрия Оша выделила 500 тысяч сомов, а частные предприниматели отправили продукты на сумму 2 миллиона сомов.

«Из резервного фонда мэрии было выделено 400 тысяч сомов, еще 100 тысяч — однодневная зарплата сотрудников муниципалитета. Частные предприниматели, строительные компании выделили на продукты питания 2 миллиона сомов», — сообщили в муниципалитете южной столицы.

В ошской мэрии отметили, что по распределению средств создана специальная комиссия. В нее вошли активисты и жители города.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

29 апреля таджикские военнослужащие обстреляли кыргызские пограничные заставы и посты. С воздуха также были обстреляны местности Торт-Кочо, Чыр-Добо Баткенского района одноименной области.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.