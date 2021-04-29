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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Около 30 митингующих намерены выехать в Баткенскую область

В Бишкеке около Дома правительства проходит митинг в поддержку баткенцев.

Участники акции требуют, чтобы к ним вышли премьер-министр Улукбек Марипов, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Последний, напомним, улетел на лечение в Германию, но уже сообщил, что срочно возвращается в столицу. Улукбек Марипов находится с рабочей поездкой в Казани.

24.kg
Фото 24.kg. Участники митинга намерены выехать в Баткенскую область

Около 30 участников акции протеста выстроились в шеренгу. Они намерены выехать в Баткенскую область для того, чтобы помочь пограничникам.

«Нам не нужна никакая политика. Мы присоединимся к солдатам и будем защищать родину», — сказал организатор сбора.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. После словесной перепалки стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 11 пострадавших.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192131/
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