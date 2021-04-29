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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Кол-центр по вопросам вакцинации запустили в Кыргызстане

Кол-центр по вопросам вакцинации от COVID-19 запустили в Кыргызстане. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По данным ведомства, его создали Республиканский центр иммунопрофилактики и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке Национального общества Красного Полумесяца в Кыргызстане.

Звонки принимаются ежедневно с 8.00 до 18.00 по номерам: 0312323127, 0312546521, 0500303223, 0500303343.

«В кол-центре кыргызстанцы могут получить исчерпывающие ответы на вопросы о вакцинации против COVID-19, адреса пунктов вакцинации в стране, для кого предназначены вакцины Sinopharm и Sputnik V, каковы медицинские показания к вакцинации и побочные эффекты, можно ли делать прививки во время поста и другие», — отметили в Минздраве.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192098/
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