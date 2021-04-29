Очередей не будет. На прививку от COVID-19 можно будет записаться онлайн

В Кыргызстане разрабатывают электронную очередь на вакцинацию от COVID-19. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев.
По его словам, рассматривается несколько вариантов записи. «У нас есть информационная система для регистрации лиц, вакцинированных от COVID-19. Поэтому первый вариант — разместить запись на этом сайте, позже озвучим его название. Второй вариант — мобильное приложение. Мы его тоже разработали и с помощью него сейчас собираем данные о побочных проявлениях», — сказал Бакыт Джангазиев.
«Привязки к приписке нет. Эти данные автоматически будут попадать в систему, таким образом медработники будут меньше тратить времени на ввод данных и процедура будет ускорена. В системе также разрабатывается модуль по складскому учету. Это позволит планировать необходимую потребность вакцины в каждом прививочном пункте», — добавил Бакыт Джангазиев.
Электронную очередь могут также отклонить с указанием причины (не пришел, отказался, медотвод). В случае опоздания человека он теряет свою очередь, но сможет записаться еще раз на другое удобное время.
Отметим, что бишкекчане жалуются на очереди в прививочных пунктах, особенно в поликлиниках № 2, 6 и 7 — там можно получить российскую вакцину «Спутник V».
Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.