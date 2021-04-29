Очередей не будет. На прививку от COVID-19 можно будет записаться онлайн

В Кыргызстане разрабатывают электронную очередь на вакцинацию от COVID-19. Об этом 24.kg сообщил замминистра здравоохранения по цифровому развитию Бакыт Джангазиев.

По его словам, рассматривается несколько вариантов записи. «У нас есть информационная система для регистрации лиц, вакцинированных от COVID-19. Поэтому первый вариант — разместить запись на этом сайте, позже озвучим его название. Второй вариант — мобильное приложение. Мы его тоже разработали и с помощью него сейчас собираем данные о побочных проявлениях», — сказал Бакыт Джангазиев.

При электронной записи человек должен ввести свой номер телефона, имя, фамилию, персональный идентификационный номер (ПИН), а также регион и прививочный пункт, где он намерен получить прививку.

«Привязки к приписке нет. Эти данные автоматически будут попадать в систему, таким образом медработники будут меньше тратить времени на ввод данных и процедура будет ускорена. В системе также разрабатывается модуль по складскому учету. Это позволит планировать необходимую потребность вакцины в каждом прививочном пункте», — добавил Бакыт Джангазиев.

Электронную очередь могут также отклонить с указанием причины (не пришел, отказался, медотвод). В случае опоздания человека он теряет свою очередь, но сможет записаться еще раз на другое удобное время.

Нововведение, по словам замминистра, станет доступным «в самые короткие сроки».

Отметим, что бишкекчане жалуются на очереди в прививочных пунктах, особенно в поликлиниках № 2, 6 и 7 — там можно получить российскую вакцину «Спутник V».

Кампания по вакцинации от коронавируса в Кыргызстане стартовала 29 марта. Имеющейся вакцины хватит всего на 85 тысяч человек, в том числе 75 тысяч человек могут получить китайский препарат компании Sinopharm, 10 тысяч — российский «Спутник V». В мае-июне ожидаются поставки вакцины AstraZeneca.