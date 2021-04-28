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Общество

Завтра в двух районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в двух районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 29 апреля, с 10.00 до 20.00 в районах:

  • ограниченном улицами Ахунбаева, Токтоналиева, Шакирова и Гшлиессера;
  • ограниченном улицей Ахунбаева, проспектом Чингиза Айтматова и рекой Ала-Арчой.

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191838/
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