Завтра в двух районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в двух районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.
Холодной воды не будет завтра, 29 апреля, с 10.00 до 20.00 в районах:
- ограниченном улицами Ахунбаева, Токтоналиева, Шакирова и Гшлиессера;
- ограниченном улицей Ахунбаева, проспектом Чингиза Айтматова и рекой Ала-Арчой.
Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан запастись питьевой водой.
По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.