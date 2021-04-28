Завтра в двух районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в двух районах столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 29 апреля, с 10.00 до 20.00 в районах:

ограниченном улицами Ахунбаева, Токтоналиева, Шакирова и Гшлиессера;

ограниченном улицей Ахунбаева, проспектом Чингиза Айтматова и рекой Ала-Арчой.