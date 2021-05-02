Подержанные vs новые. Как купить машину и не пожалеть об этом

Покупка автомобиля — дело не из легких. Решение нужно принимать взвешенное и обдуманное. Одно из главных правил — не руководствоваться сиюминутными порывами: не покупать в спешке, не искать круче, чем у соседа, родственника или друга. Хороший автомобиль — это необязательно попрестижнее и подороже, с «наворотами» (дополнительными опциями) — тоже не всегда удачное приобретение.

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Специалисты призывают поменьше слушать советы окружающих, а полагаться на свои потребности и возможности кошелька. Если вы все же решите опираться на чужое мнение, пусть это будут люди, действительно разбирающиеся в вопросе и основанные на опыте и знаниях.

О ситуации на транспортном рынке Кыргызстана и как не совершить покупку, о которой будете жалеть, журналист 24.kg побеседовал с преподавателем кафедры автомобильного транспорта КРСУ Рамазаном Алиевым. Фото из личного архива. Рамазан Алиев

— Какова сегодня ситуация с поставками автомобилей в Кыргызстан?

— В страну завозят машины из США, России и стран Европы. Есть критерии, которым должен соответствовать автомобиль, — стандарт по классу экологической безопасности. И, что немаловажно, руль должен быть слева. Население привыкло к праворульным авто, потому что они дешевые и обслуживание недорогое. В 2015 году из-за того, что участились случаи аварий с участием машин с правосторонним расположением руля, их запретили ввозить в республику. Однако кыргызстанцы не спешат пересаживаться на машины с левым рулем — они дороже.

Дешевых праворульных машин с каждым годом становится меньше, после ДТП их утилизируют без возможности восстановления. Рамазан Алиев

— Насколько известно, к нам привозят машины из Узбекистана и России. Могут ли они стать альтернативой праворулькам?

— На самом деле они плохого качества. Если вдруг вы решили купить машину узбекского или российского производства, то лучше сто раз подумайте и передвигайтесь на своей старой автомашине.

Сегодня цены растут на все, в том числе и на машины. Связано это с курсом доллара. Если раньше хороший автомобиль стоил до 500 тысяч сомов, то сейчас — 650-700 тысяч.

Если бюджет позволяет приобрести машину из США или Европы, то выбирайте их. Но хорошее авто из-за океана стоит дороже $10 тысяч. Поэтому кыргызстанцы держатся за праворульные машины, которые ввезли в страну до запрета, — они надежные, чем те же узбекские.

— Недавно разгорелся скандал с автомашинами, привезенными из Армении, Абхазии и Южной Осетии. Десятки кыргызстанцев стали жертвами мошенников, которые нелегально привозят авто в нашу республику. Как не попасть к аферистам?

— Таких фактов действительно много. Недобросовестные продавцы пригоняют машины с правым рулем из Армении, Абхазии и Южной Осетии и других государств, где разрешено ввозить авто из Японии. И кыргызстанцы покупают такие автомобили по дешевке, какими-то путями ставят их на учет. Существует устойчивая коррупционная схема. В свое время из-за этого увольняли нескольких начальников ГУОБДД.

Делают так: привозят праворульное авто, временно переставив руль на левую сторону, получают кыргызстанский госномер, а после регистрации возвращают на место.

Получается, что по документам все нормально, но по факту руль с другой стороны — это незаконно.

На мой взгляд, правительство должно разрешить ввоз авто с правыми рулями, но с определенными экологическими нормами. Что касается аварий на дорогах, то их меньше не становится. Поэтому властям стоит над этим задуматься.

— Как и где безопаснее всего покупать машину?

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— Близ Бишкека есть авторынок, естественно, о нем знают многие. Рекомендую выбирать там. Можно, конечно, искать автомашину по объявлениям, но это не очень удобно. На рынке есть группа неофициальных перекупщиков: они покупают подержанные авто, ремонтируют, красят и продают. У них можно покупать.

Но надо быть бдительным, потому что существуют также перекупщики-реаниматоры. Они за бесценок скупают машины, сильно поврежденные после аварий, кое-как восстанавливают их и продают дешевле. У них не стоит брать автомобили.

— Как отличить добросовестных перекупщиков и не стать жертвой таких реаниматоров?

— Есть несколько способов. Чтобы не нарваться на аферистов и не купить совсем рухлядь, советую приобрести толщиномер — это прибор для измерения лакокрасочного покрытия, он стоит около 1 тысячи сомов. Перед покупкой машины им нужно проверять весь кузов, его толщина в идеале должна быть от 5 до 10 микрон. Если прибор показывает высокие значения, то понятно, что эта деталь шпаклеванная, перекрашенная.

Шпаклевка на дверях, крыльях — это не серьезная проблема, но вот на силовых элементах — стойках, крыше, порогах — может аукнуться после покупки, ведь из-за этого портится геометрия кузова авто. Если на такой восстановленной машине попадете в аварию, то, скорее всего, пассажиры пострадают серьезно.

— Какое авто самое лучшее для первичной покупки, если бюджет ограничен?

— Здесь нужно учитывать многие факторы: пол, возраст, бюджет покупателя. Но есть у нас так называемые народные авто — Honda Fit, Toyota Ist, Mazda Demio. Из леворульных можно выбрать Hyundai Getz. Стоит до $4,5 тысячи.

Для семьи можно взять минивэн или внедорожник, зависит от толщины кошелька. Но вы не ошибетесь, если купите Honda Fit, — компактная и удобная малолитражка.

Этих моделей в хорошем состоянии в Бишкеке осталось немного, но найти можно. Главное — обращайте внимание на кузов. Такие машины экономичны, все запчасти очень дешевые, обслуживание недорогое. Каждая СТО знает, как ремонтировать Fit.