Подержанные vs новые. Как купить машину и не пожалеть об этом

Покупка автомобиля — дело не из легких. Решение нужно принимать взвешенное и обдуманное. Одно из главных правил — не руководствоваться сиюминутными порывами: не покупать в спешке, не искать круче, чем у соседа, родственника или друга. Хороший автомобиль — это необязательно попрестижнее и подороже, с «наворотами» (дополнительными опциями) — тоже не всегда удачное приобретение.
Специалисты призывают поменьше слушать советы окружающих, а полагаться на свои потребности и возможности кошелька. Если вы все же решите опираться на чужое мнение, пусть это будут люди, действительно разбирающиеся в вопросе и основанные на опыте и знаниях.
О ситуации на транспортном рынке Кыргызстана и как не совершить покупку, о которой будете жалеть, журналист 24.kg побеседовал с преподавателем кафедры автомобильного транспорта КРСУ Рамазаном Алиевым.
— Какова сегодня ситуация с поставками автомобилей в Кыргызстан?
— В страну завозят машины из США, России и стран Европы. Есть критерии, которым должен соответствовать автомобиль, — стандарт по классу экологической безопасности. И, что немаловажно, руль должен быть слева. Население привыкло к праворульным авто, потому что они дешевые и обслуживание недорогое. В 2015 году из-за того, что участились случаи аварий с участием машин с правосторонним расположением руля, их запретили ввозить в республику. Однако кыргызстанцы не спешат пересаживаться на машины с левым рулем — они дороже.
Дешевых праворульных машин с каждым годом становится меньше, после ДТП их утилизируют без возможности восстановления.Рамазан Алиев
— Насколько известно, к нам привозят машины из Узбекистана и России. Могут ли они стать альтернативой праворулькам?
— На самом деле они плохого качества. Если вдруг вы решили купить машину узбекского или российского производства, то лучше сто раз подумайте и передвигайтесь на своей старой автомашине.
Если бюджет позволяет приобрести машину из США или Европы, то выбирайте их. Но хорошее авто из-за океана стоит дороже $10 тысяч. Поэтому кыргызстанцы держатся за праворульные машины, которые ввезли в страну до запрета, — они надежные, чем те же узбекские.
— Недавно разгорелся скандал с автомашинами, привезенными из Армении, Абхазии и Южной Осетии. Десятки кыргызстанцев стали жертвами мошенников, которые нелегально привозят авто в нашу республику. Как не попасть к аферистам?
— Таких фактов действительно много. Недобросовестные продавцы пригоняют машины с правым рулем из Армении, Абхазии и Южной Осетии и других государств, где разрешено ввозить авто из Японии. И кыргызстанцы покупают такие автомобили по дешевке, какими-то путями ставят их на учет. Существует устойчивая коррупционная схема. В свое время из-за этого увольняли нескольких начальников ГУОБДД.
Делают так: привозят праворульное авто, временно переставив руль на левую сторону, получают кыргызстанский госномер, а после регистрации возвращают на место.
На мой взгляд, правительство должно разрешить ввоз авто с правыми рулями, но с определенными экологическими нормами. Что касается аварий на дорогах, то их меньше не становится. Поэтому властям стоит над этим задуматься.
— Как и где безопаснее всего покупать машину?
Но надо быть бдительным, потому что существуют также перекупщики-реаниматоры. Они за бесценок скупают машины, сильно поврежденные после аварий, кое-как восстанавливают их и продают дешевле. У них не стоит брать автомобили.
— Как отличить добросовестных перекупщиков и не стать жертвой таких реаниматоров?
— Есть несколько способов. Чтобы не нарваться на аферистов и не купить совсем рухлядь, советую приобрести толщиномер — это прибор для измерения лакокрасочного покрытия, он стоит около 1 тысячи сомов. Перед покупкой машины им нужно проверять весь кузов, его толщина в идеале должна быть от 5 до 10 микрон. Если прибор показывает высокие значения, то понятно, что эта деталь шпаклеванная, перекрашенная.
Шпаклевка на дверях, крыльях — это не серьезная проблема, но вот на силовых элементах — стойках, крыше, порогах — может аукнуться после покупки, ведь из-за этого портится геометрия кузова авто. Если на такой восстановленной машине попадете в аварию, то, скорее всего, пассажиры пострадают серьезно.
— Какое авто самое лучшее для первичной покупки, если бюджет ограничен?
— Здесь нужно учитывать многие факторы: пол, возраст, бюджет покупателя. Но есть у нас так называемые народные авто — Honda Fit, Toyota Ist, Mazda Demio. Из леворульных можно выбрать Hyundai Getz. Стоит до $4,5 тысячи.
Этих моделей в хорошем состоянии в Бишкеке осталось немного, но найти можно. Главное — обращайте внимание на кузов. Такие машины экономичны, все запчасти очень дешевые, обслуживание недорогое. Каждая СТО знает, как ремонтировать Fit.