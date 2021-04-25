Аконит, борщевик, паслен. Топ-10 самых опасных растений в Кыргызстане

На прошлой неделе президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 настойкой аконита, или, как его называют в КР, иссык-кульским корнем, который является ядовитым. Применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили этой настойкой, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен. Мало того, глава Минздрава в прямом эфире сам принимал отвар, тем самым рекламируя «препарат».

Побочные последствия не заставили себя ждать. На сегодня известно о четырех случаях отравления аконитом. Пострадавшие госпитализированы. В Минздраве утверждают, что все отравившиеся самостоятельно принимали настойку вне стационаров.

Иссык-кульский корень – не единственное ядовитое растение, которое можно встретить в Кыргызстане. Опытная туристка, член клуба путешественников Gde.kg Неля Омарова рассказала, что в условиях высокогорья все целебные и ядовитые свойства растений выражены более сильно, чем в равнинных условиях.

«В таких случаях риск получить отравление возрастает. Поэтому категорически нельзя рвать, нюхать и есть незнакомые растения и ягоды», – предупреждает она.

24.kg составило топ-10 самых ядовитых растений, которые лучше обходить стороной.

1 Аконит (уу коргошун, иссык-кульский корень, борец джунгарский) Аконит (уу коргошун, иссык-кульский корень, борец джунгарский)

Многолетнее травянистое растение. Аконит настолько ядовит, что несколько миллиграммов его яда способны быстро убить самое крупное млекопитающее на планете – синего кита. Растет в горах Кыргызстана. Их несколько видов. Категорически нельзя собирать их в букеты и даже просто нюхать. Последствия – паралич органов дыхания и остановка сердца.

Фото из интернета . Аконит

2 Паслен черный Паслен черный

Или кара кызалак, кара ит жүзүм, растет повсеместно в Кыргызстане как сорняк. Ядовиты все части растения, кроме спелых ягод. Содержит соланин. Последствия отравления – судороги, паралич, потеря сознания, кома.

Фото из интернета . Паслен черный

3 Борщевик (балтыр канн) Борщевик (балтыр канн)

Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Узнать можно по белым зонтикам цветов и неприятному запаху. Следует быть осторожным, так как простое прикосновение к листьям может вызвать ожоги кожных покровов.

Фото из интернета . Борщевик (балтыр канн)

4 Белена черная Белена черная

Все части этого растения ядовиты. Кыргызы называют его «кара мендубана». Очень частые отравления у детей вызывают семена белены, они похожи на мак и легкодоступны. Белена произрастает везде – и в горах, и на лугах, и возле жилых домов.

Фото из интернета . Белена черная

5 Пион уклоняющийся, марьин корень (чымылдык) Пион уклоняющийся, марьин корень (чымылдык)

Растет повсеместно в горах Кыргызстана. Относится к семейству лютиковых. Растение с очень красивыми ароматными цветами. Применяется в лекарственных целях, но самолечением заниматься не рекомендуется, так как ядовит. Аромат цветов может привести к головокружению, тошноте, рвоте, головной боли. Особенно опасен для детей.

Фото из интернета . Пион уклоняющийся

6 Ландыш майский Ландыш майский

Несмотря на красоту, утонченность и множество легенд, это растение ядовито полностью – и листья, и цветы, и корни, и ягоды. Даже прикосновение к листьям может вызвать аллергическую сыпь, а собранные в больших количествах цветы – головную боль, тошноту, рвоту, диарею, судороги. Особенно опасен для детей.

Фото из интернета . Ландыш майский

7 Лютик, куриная слепота Лютик, куриная слепота

Растет повсеместно в Кыргызстане. Ядовит, что видно по названию цветка. Попадая на кожу и слизистую человека, может вызвать слезотечение, насморк, чихание и даже временную слепоту.

Фото из интернета . Лютик, куриная слепота

8 Анабазис меловой, или ежовник (на кыргызском кемпир муштум, бөлтүрүк) Анабазис меловой, или ежовник (на кыргызском кемпир муштум, бөлтүрүк)

Растет на меловых и глинистых почвах, считается ядовитым, не следует его трогать голыми руками.

Содержащийся в растении алкалоид анабазин – сильнейший яд, обладает способностью проникать через кожу, вызывая отравление (проявляется слюнотечением, тошнотой, рвотой, головокружением, сердцебиением, учащением дыхания).

В тяжелых случаях наблюдаются бред, судороги, холодный пот и угнетение дыхания. Смертельной дозой для человека считаются две-три капли.

Фото из интернета . Анабазис меловой

9 Ясенец, или купина неопалимая Ясенец, или купина неопалимая

Растет в горах по всему Кыргызстану. Чрезвычайно ядовитое растение, выделяет большое количество эфирного масла. Говорят, что если в жаркую безветренную погоду поднести к кусту горящую спичку, то вокруг него на секунду вспыхивает пламя – сгорает облачко испаряющихся ядовитых эфирных масел, а само растение остается нетронутым. Даже проходя мимо, можно получить долго незаживающие ожоги кожных покровов и дыхательных путей. Категорически нельзя рвать и нюхать, особенно в ясную солнечную погоду, и даже находиться рядом с растением опасно.

Фото из интернета . Ясенец, или купина неопалимая

10 Можжевельник казацкий (бүкүр арча, жапалак арча) Можжевельник казацкий (бүкүр арча, жапалак арча)

Это самый ядовитый вид можжевельника. Побеги, листочки и плоды содержат высокотоксичные смолы и эфирные масла. Растение ядовито, его привлекательные ягоды и ароматные иголочки содержат опасные для здоровья вещества. Могут вызвать маточное кровотечение, судороги и паралич.