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Общество

В Узгене участников акции в защиту водохранилища Кемпир-Абад вызвали на допрос

Участники нападения на журналиста, произошедшего во время митинга в Узгенском районе против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану, вызваны на допрос. Информацию 24.kg подтвердил пресс-секретарь УВД Ошской области Женишбек Аширбаев.

По его словам, инцидент зарегистрирован в ЕРПП и начато разбирательство по факту хулиганства.

«Во время митинга несколько человек напали на журналиста. Есть видеоматериал, где они выходят из милицейского кордона и кидаются на сотрудника СМИ. Если даже нет заявления, но мы должны провести разбирательства по факту. Поэтому несколько участников акции вызваны на допрос», — сказал Женишбек Аширбаев.

По словам участников митинга, на допрос в РУВД Узгена вызваны активные участники бессрочной акции. 

Напомним, 25 апреля в Узгенском районе прошла встреча председателя межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков границ главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с участниками бессрочного митинга, выступающими против передачи водохранилища Кемпир-Абад Узбекистану. Участники встречи потребовали, чтобы журналисты, которые ведут провластную редакционную политику, покинули акцию. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191595/
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