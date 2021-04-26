В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 250 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 801 пациент, в больницах — 1 тысяча 449. В том числе 62 человека — в крайне тяжелом состоянии, 345 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 29 человек (или 71 процента) — оценивают как средней тяжести, только 13 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 146 человек. В Бишкеке выписаны 106 человек, Оше — 3, Чуйской области — 27, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 9.

С начала марта 2020 года выздоровели 88 тысяч 212 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.