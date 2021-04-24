В Кыргызстане за сутки выявили еще 325 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировано 194 зараженных, в Оше — 2, в Чуйской области — 90, в Ошской — 6, Таласской — 1, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 20, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 603 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.